Проект «Чистый Ямал» вышел в финал Международной премии

Проект «Чистый Ямал: от идеи к результату — комплексный подход к устойчивому развитию и экологическому благополучию» вышел в финал Международной премии «Мы вместе» в номинации «Устойчивое будущее».
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