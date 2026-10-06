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Царьград

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Совкомбанк требует банкротства экс-депутата Гордеева из-за долга 97 млн

Совкомбанк требует банкротства экс-депутата Гордеева из-за долга 97 млн

Арбитражный суд Нижегородской области принял к производству заявление Совкомбанка о несостоятельности бывшего депутата регионального Заксобрания Игоря Гордеева, долг которого перед кредитной организацией составляет 97,2 млн рублей.

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