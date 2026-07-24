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Царьград

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ВДНХ примет Романа Валентиновича для создания птичьей семьи

ВДНХ примет Романа Валентиновича для создания птичьей семьи

Гусь Роман Валентинович поселился на "Городской ферме" ВДНХ в Москве. Птица уже осваивает территорию, планируя создать семью среди остальных обитателей фермы.

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