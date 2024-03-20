«Нэфис Косметикс» прекращает сотрудничество с подрядчиком по питанию после отравления сотрудников

Руководство компании «Нэфис Косметикс» заявило, что прекращает сотрудничество с подрядчиком по питанию после массового отравления сотрудников «С 2008 года организацией и предоставлением питания на «Нэфис Косметикс» занималась подрядная организация, которая арендует помещения на территории предприятия под столовую и кафе.