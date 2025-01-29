Информацию о допросе бывшего первого замглавы Минобороны по делу Иванова опровергли

Бывший первый замглавы Минобороны (МО) России Руслан Цаликов не давал показания в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате и выводе более 4 миллиардов рублей из банка Интеркоммерц» в отношении экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова.