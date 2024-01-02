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Что известно о гибели Тулунского маньяка в зоне СВО?

Что известно о гибели Тулунского маньяка в зоне СВО?

Что известно о гибели Тулунского маньяка в зоне СВО? Ирэн Орлонская55-летний Павел Шувалов, известный как Тулунский маньяк, который ранее был осужден за серию жестоких преступлений, погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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