Что известно о гибели Тулунского маньяка в зоне СВО? Ирэн Орлонская55-летний Павел Шувалов, известный как Тулунский маньяк, который ранее был осужден за серию жестоких преступлений, погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО).