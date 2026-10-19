Актер Никита Кологривый опять красуется в центре скандала. Звезду сериала "Слово пацана" обвиняют в дебоше в одном из баров Минска, где он, по некоторым данным, перепутал служебное помещение с туалетом, а затем повздорил с сотрудниками заведения.