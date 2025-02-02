Разоблачение DeepSeek: ИИ сдал себя сам, но США всё равно потеряли миллиарды долларов. Иван Прохоров в своей статье для Царьграда рассказал подробнее о том, что представляет собой китайский аналог ChatGPT, в чём его особенность и как его появление изменило ситуацию на рынке ИИ.