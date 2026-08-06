🔥 Пожар на площади 15 гектаров тушат в селе Ключи под Симферополем Там горит сухая трава. Из-за сильной жары и ветреной погоды на месте работает усиленная группировка специалистов.
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🔥 Пожар на площади 15 гектаров тушат в селе Ключи под Симферополем Там горит сухая трава. Из-за сильной жары и ветреной погоды на месте работает усиленная группировка специалистов.