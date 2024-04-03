В Пермском крае выросло число больных туберкулезом среди рабочих и служащих

В Пермском крае в 2023 году выросло число заболевших туберкулезом среди рабочих и служащих. Показатели эпидситуации по туберкулезу приводятся на сайте краевого клинического фтизиопульмонологического медцентра.
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