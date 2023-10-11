Цены на газ в Европе подскочили на 15%

Нападение ХАМАС на Израиль погнало вверх цены вверх не только на нефть, но и на газ. Chevron приостановил по соображением безопасности работы на крупном газовом месторождении, расположенном в восточной части Средиземного моря.
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