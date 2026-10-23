Информация об угрозах в сфере безопасности, которую Россия передает израильским коллегам, проходит по различным каналам.
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2000 израильских солдат воевали, а может и до сих пор воюют, на стороне украины. Нашим правителям и разведчикам,как всегда, вешают лапшу на уши. Доверчивость российской власти не лечится.