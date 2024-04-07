Срочно! ВКС России уничтожили «гуманитарную помощь НАТО»: в Часов Яре бои сместились в многоэтажки

Кроме того наши ракеты уничтожили склад с безэкипажными катерами, их накануне передали страны НАТО. Вчера уничтожены также две пусковые установки ЗРК С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
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