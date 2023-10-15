Страна и люди
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Страна и люди

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Подразделения группы войск «Центр» отразила три атаки 12-й бригады «Азова»* в ЛНР

Подразделения группы войск «Центр» отразила три атаки 12-й бригады «Азова»* в ЛНР

Министерство обороны РФ сообщило об успешном отбитии силами подразделений группы войск «Центр» трех атак боевиков ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества.

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