Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Тухель о возвращении Лукаку: «Шанс есть, но не знаю, насколько это вероятно. Он хотел уйти»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал переход Ромелу Лукаку в «Интер». «Учитывая тот факт, что мы отдали его в аренду, он, разумеется, еще может вернуться.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх