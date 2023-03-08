Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Нафиссату Тиам: «Шокирована ценами на билеты на Олимпиаде-2024. Не уверена, что мои родные смогут поддержать меня – это слишком дорого»

Олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам шокирована ценами на билеты Олимпиады-2024 в Париже. «Что шокировало меня больше всего, так это цены на билеты.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх