Нафиссату Тиам: «Шокирована ценами на билеты на Олимпиаде-2024. Не уверена, что мои родные смогут поддержать меня – это слишком дорого»

Олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам шокирована ценами на билеты Олимпиады-2024 в Париже. «Что шокировало меня больше всего, так это цены на билеты.
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