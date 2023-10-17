Активисты парка 300-летия Барнаула проведут субботник на пустыре за "Европой"

В субботнике примут участие сотрудники администрации Индустриального района Сторонники создания парка 300-летия Барнаула на пустыре за торговым центром "Европа" проведут еще один субботник на этой территории.
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