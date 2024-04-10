В Карелии директор управляющей компании брала с жильцов деньги за несуществующие услуги

Женщина подделала документы, чтобы взыскать с жильцов задолженность. В Медвежьегорске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения и фальсификации документов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии