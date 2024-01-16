Губернатор рассказал о повреждениях 35 квартир из-за атаки БПЛА в Воронеже

В Воронеже, по предварительным данным, в связи с атакой БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной, сообщил 16 января в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.