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Москвичка едва не умерла, поев масляной рыбы

Москвичка едва не умерла, поев масляной рыбы

Жительница Москвы попала в больницу после того, как поела масляной рыбы. По информации издания Life, женщина поступила в медицинское учреждение после употребления этого деликатеса с затрудненным дыханием и аллергической реакцией на коже.

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