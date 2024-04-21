Уровень воды в Ишиме Тюменской области вырос почти на 1,5 метра

Уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города в Тюменской области вырос за сутки на 140 сантиметров и составляет 1051 сантиметр, сообщил информационный центр регионального правительства в воскресенье, 21 апреля.
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