Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Max
    Евреи оказали своё истинное лицо.. удивлён премьер израиля усы сбрил?В США требуют от ...
  • Boris Max
    Гоша смотри программу Время!Иран прорвал изра...
  • Ольга Левенкова
    троекратное УРА,УРА,УРА нашим ГЕРОЯМ,бойцам РОССИИ,пусть хранит ВАС ГОСПОДЬРоссийские войска...

У детей, рожденных в результате ЭКО, на треть выше риск сердечных заболеваний

У детей, рожденных в результате ЭКО, на треть выше риск сердечных заболеваний

Исследование, опубликованное в журнале European Heart Journal, показало, что у детей, зачатых с помощью ЭКО и других вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), риск развития серьезных пороков сердца на 36% выше, чем у детей, зачатых естественным путем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх