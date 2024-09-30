У детей, рожденных в результате ЭКО, на треть выше риск сердечных заболеваний

Исследование, опубликованное в журнале European Heart Journal, показало, что у детей, зачатых с помощью ЭКО и других вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), риск развития серьезных пороков сердца на 36% выше, чем у детей, зачатых естественным путем.