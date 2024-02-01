В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США из-за крушения Ил-76

Депутаты Госдумы призовут членов конгресса США осудить преступления Киева и содействовать привлечению к ответственности исполнителей теракта в отношении российского самолета Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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