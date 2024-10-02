Израиль потерял 20 самолетов F-35. Для чего Путин накануне ночью мчался в Кремль?

Вот это фото с базы израильских ВВС Неватим в пустыне Негеве на юге страны И ключевой вопрос от иранского ударами баллистическим ракетами (их было выпущено от 400 до 500, хотя Израиль рассчитывал, что их будет в два раза меньше) заключается, как мне кажется, в том - уцелела ли эта база? Израиль объявил, что ни один военный объект и дорогостоящее вооружение не пострадали, однако иранское агентство Tasnim распространило видеозапись, на которой запечатлено как иранские ракеты бьют именно по территории авиабазы.
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