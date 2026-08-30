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Не только Кизяков: 7 телеведущих, чей безупречный экранный образ столкнулся со скандалом

Не только Кизяков: 7 телеведущих, чей безупречный экранный образ столкнулся со скандалом

Телезритель привыкает к ведущему почти как к знакомому человеку. Если годами видеть Тимура Кизякова в семейной программе, Леонида Якубовича — за стойкой «Поля чудес», Андрея Малахова — в центре ток-шоу, а Джереми Кларксона — за рулём, кажется, будто их экранные роли давно всё о них рассказали.

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