Не только Кизяков: 7 телеведущих, чей безупречный экранный образ столкнулся со скандалом

Телезритель привыкает к ведущему почти как к знакомому человеку. Если годами видеть Тимура Кизякова в семейной программе, Леонида Якубовича — за стойкой «Поля чудес», Андрея Малахова — в центре ток-шоу, а Джереми Кларксона — за рулём, кажется, будто их экранные роли давно всё о них рассказали.