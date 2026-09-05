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«Последний герой» 25 лет спустя: как сложились судьбы 7 ключевых участников первого сезона

«Последний герой» 25 лет спустя: как сложились судьбы 7 ключевых участников первого сезона

Осенью 2001 года российский телеэфир перевернулся: вместо привычных детективных сериалов и мелодрам в сетке появилось реалити-шоу «Последний герой».

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