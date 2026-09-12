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SPLETNIK

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Стало известно, как "бывший зять Шойгу" Алексей Столяров назвал сына

Стало известно, как "бывший зять Шойгу" Алексей Столяров назвал сына

36-летний Алексей Столяров, который в прошлом встречался с дочерью Сергея Шойгу Ксенией, в личном блоге поделился с подписчиками, как они с 32-летней женой Верой Бондаревой назвали двухмесячного сына.

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