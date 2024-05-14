Глава украинской разведки: В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, у нас больше никого в резерве нет

В Киеве начали признавать, что ситуация в Харьковской области складывается далеко не в пользу ВСУ. В частности, как пишет американская газета The New York Times, об этом сказал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ).