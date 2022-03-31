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Клиенты Tele2 могут защитить смартфон от повреждений

Клиенты Tele2 могут защитить смартфон от повреждений

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает владельцам смартфонов комплексную защиту. Сейчас клиенты склонны покупать более качественные устройства и реже обновлять их: новый сервис позволит продлить срок жизни смартфона.

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