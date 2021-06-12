Власти Кубы призвали туристов не брать с собой наличные доллары

Первый зампред Центробанка Кубы Франсиско Майобре Ленсе заявил, что руководство острова рекомендует туристам не брать с собой наличные доллары США, поскольку они не будут приниматься ни к оплате, ни к обмену на кубинские песо, передает ТАСС.