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Власти Кубы призвали туристов не брать с собой наличные доллары

Власти Кубы призвали туристов не брать с собой наличные доллары

Первый зампред Центробанка Кубы Франсиско Майобре Ленсе заявил, что руководство острова рекомендует туристам не брать с собой наличные доллары США, поскольку они не будут приниматься ни к оплате, ни к обмену на кубинские песо, передает ТАСС.

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