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Носитель «Монохрома» и «Ковра»: Су-57 стал воздушным пунктом управления дронами

Носитель «Монохрома» и «Ковра»: Су-57 стал воздушным пунктом управления дронами

На этой неделе на международном авиационно-космическом салоне в Египте Россия показала целый ряд новинок, в том числе таких, о которых раньше ходили лишь слухи.

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