Президент «Лиона» о переговорах с «Локо» по Изидору: «Все сложно»

«Локомотив» и «Лион» пока не могут договориться о трансфере Вильзона Изидора. Ранее сообщалось, что клуб Мир РПЛ отдаст 22-летнего нападающего в аренду «Лиону» за 750 тысяч евро с обязательным выкупом за 5 млн.