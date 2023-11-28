IT-эксперт Вураско рассказал об атаке мошенников в период «черной пятницы»

Мошенники создали сеть, состоящую из 1700 сайтов, для фишинговых атак перед периодом «черной пятницы», рассказал РИА Новости эксперт группы компаний «Солар», занимающейся кибербезопасностью, Александр Вураско.
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