Трамп заявил о недостаточной координации правоохранителей в день покушения

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что покушение на него стало возможным из-за недостаточной координации между правоохранительными органами, которые присутствовали на его митинге в Батлере, штат Пенсильвания.
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