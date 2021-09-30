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В Киеве назвали наглой реакцию Венгрии на скандал с газом

Власти Венгрии показали свою наглость, реагируя на претензии из Киева в связи с заключением контракта на поставку газа из России в обход Украины, написал 29 сентября бывший депутат Верховной рады Тарас Чорновол в статье для издания «Главред».

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