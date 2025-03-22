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Закон и Порядок

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«Никаких больше жестов доброй воли»: Взрыв «Суджи» развязал России руки

«Никаких больше жестов доброй воли»: Взрыв «Суджи» развязал России руки

  Алексей Анпилогов: Сейчас мы сдерживаемся, но если удары пойдут по АЭС, ответ должен быть симметричным Пользуясь тем, что небольшие участки российского приграничья в Курской области все еще контролируются украинскими боевиками, в ночь на 21 марта ВСУ цинично уничтожили в огне газоизмерительную станцию «Суджа».

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