МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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    ну дурная баба)) как то двух детей то сделали, неужели при помощи свекрови?))Как вмешательство...

Как вмешательство свекрови разрушает семью

Как вмешательство свекрови разрушает семью

У меня сложилась довольно трудная ситуация. Мой муж хочет развода, и основная причина заключается в том, что его мать активно вмешивается в нашу жизнь.

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Комментарии
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ВераВерная
Сохранить спокойствие и здоровье для себя и своих детей, сделать так, чтоб дети не страдали от ваших конфликтов, можно только одним способом- развестись с мужем.
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17 час.
Иван Ураганов
Очередной рассказ о злобной свекрови и маменькином сынке,который смотрит в рот своей мамочке.Выход только один-развод и девичья фамилия!
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10 час.
Владимир Соколов
ну дурная баба)) как то двух детей то сделали, неужели при помощи свекрови?))
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3 час.
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