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Царьград

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На рынке в Москве нашли похищенные из музея Франции древнеримские монеты

На рынке в Москве нашли похищенные из музея Франции древнеримские монеты

За кражу из музея в Реймсе уже сидит сторож, но похищенные ценности до сих пор не были найдены.На антикварном рынке в Москве обнаружены старинные монеты на общую сумму 55 миллионов рублей.

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