Хакеры атаковали сеть супермаркетов «Верный». Магазины не принимают карты и онлайн-заказы

Сеть супермаркетов «Верный» подверглась хакерской атаке, в результате чего около 1000 магазинов не принимают оплату банковскими картами и не берут онлайн-заказыКак сообщает «Коммерсантъ», сайт и приложение продуктового ретейлера тоже не работают уже несколько дней.