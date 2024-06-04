Хакеры атаковали сеть супермаркетов «Верный». Магазины не принимают карты и онлайн-заказы

Сеть супермаркетов «Верный» подверглась хакерской атаке, в результате чего около 1000 магазинов не принимают оплату банковскими картами и не берут онлайн-заказыКак сообщает «Коммерсантъ», сайт и приложение продуктового ретейлера тоже не работают уже несколько дней.
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