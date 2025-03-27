Кушанашвили: «Сказали, мне осталось 4 месяца, но я не отдам жизнь вонючему раку. Отомщу за Фриске и Заворотнюк»

Летом 2024-го у Отара Кушанашвили диагностировали рак кишки четвертой стадии. Врачи ставили неутешительные прогнозы и говорили, что шоумену осталось жить всего несколько месяцев… К счастью, журналист оказался сильнее страшной болезни!Летом 2024-го у Отара Кушанашвили диагностировали рак кишки четвертой стадии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии