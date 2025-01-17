Горячие источники Тюмени освятят на Крещение: где окунуться в 2025-м

Крещение в Тюмени – это купание не только в ледяной воде в проруби, но ви горячих источниках. Во всем регионе ежегодно проводятся обряды освящения воды, которые организуют представители Тобольской митрополии.
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