ВС РФ осталось освободить Олешню, часть Гуево и Горналь в Курской области, карта боевых действий

29.03.2025 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 29 марта 2025 года — в нашем материале.
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