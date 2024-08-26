Россиянам с медиаактивами после ареста Дурова посоветовали вернуться в Россию

Они не должны считать себя неприкасаемыми Адвокат Дмитрий Аграновский в разговоре с РИА Новости порекомендовал россиянам, владеющим медийными активами и находящимся за границей, задуматься о возвращении после задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова.
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