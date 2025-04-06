Сегодня состоялось закрытие весенней смены пришкольного лагеря с дневным пребыванием ´Камертон´ Весна - время игр, развлечени...

Сегодня состоялось закрытие весенней смены пришкольного лагеря с дневным пребыванием ´Камертон´ Весна - время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за зиму напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья.
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