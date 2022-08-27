Тренер Бышовец о возможном переходе Захаряна в «Челси»: даже Вернеру и Лукаку было тяжело играть в этом клубе

Российский футболист Арсен Захарян может стать игроком английской команды «Челси». Клуб перешел к финальной стадии согласования контракта с 19-летним динамовцем, за которого готов отдать 15 млн евро.
Популярные статьи
- Путин заявил, что Россия будет проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает ее интересам
- Одесситов, вывесивших флаг России и баннер с надписью «Одесса — русский город» разыскивает украинская полиция
- Военный эксперт Коротченко: «Мы не можем заблокировать поставки оружия Украине»
Свежие комментарии