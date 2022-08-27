Аргументы недели

98 290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    да в каждом магазине этого натрийхлора - тоннами вывози, и на капельницу и на клизьму хватитьМихаил Хазин заяв...
  • Ингерман Ланская
    это не Наш метод! .....это камуно-фашистский методМихаил Хазин заяв...
  • Людмила Палкина (Белякова)
    Была символом, но потеряла это звание старушка, когда стала думать, что ей всё дозволено.Политолог Сергей ...

Тренер Бышовец о возможном переходе Захаряна в «Челси»: даже Вернеру и Лукаку было тяжело играть в этом клубе

Тренер Бышовец о возможном переходе Захаряна в «Челси»: даже Вернеру и Лукаку было тяжело играть в этом клубе

Российский футболист Арсен Захарян может стать игроком английской команды «Челси». Клуб перешел к финальной стадии согласования контракта с 19-летним динамовцем, за которого готов отдать 15 млн евро.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх