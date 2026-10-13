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Французскому маникюру 50 лет: кто придумал френч, почему он выходил из моды и как выглядит в 2026 году

Французскому маникюру 50 лет: кто придумал френч, почему он выходил из моды и как выглядит в 2026 году

От голливудских съемочных площадок до главного маникюра нулевых и современных бьюти-трендов разбираемся, как французский маникюр стал классикой, пережил забвение и снова оказался на пике популярности.

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