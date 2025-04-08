Ключевые криптоконференции 2-го квартала 2025 года

Второй квартал 2025 года обещает стать одним из самых насыщенных для криптоиндустрии: по данным CryptoRank, в период с апреля по июнь запланировано более 25 международных мероприятий, посвящённых блокчейну, цифровым активам и Web3.
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