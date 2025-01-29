Истребитель F-35 разбился во вторник около 13:00 по местному времени на авиабазе Эйлсон в штате Аляска.
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Истребитель F-35 разбился во вторник около 13:00 по местному времени на авиабазе Эйлсон в штате Аляска.
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