Школьникам – победителям Всероссийской олимпиады хотят платить до 500 тысяч рублей

МОСКВА, 9 апреля, ФедералПресс. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесли на рассмотрение правительству РФ законопроект, который предполагает введение единой системы федеральных выплат для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.
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