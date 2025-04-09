Школьникам – победителям Всероссийской олимпиады хотят платить до 500 тысяч рублей

МОСКВА, 9 апреля, ФедералПресс. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесли на рассмотрение правительству РФ законопроект, который предполагает введение единой системы федеральных выплат для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.