Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о первых заморозках в Москве. Как он отметил в своём Telegram, в результате усиления влияния скандинавского максимума и смещения его в средние широты, зона заморозков от 0 °C до -5 °C, которая отмечалась минувшей ночью на Северо-Западе и Русском Севере — вплоть до Верхневолжья, в ночь на вторник охватит собой обширную территорию — от акватории Финского залива до Западной Сибири, и от юга Поморья и Коми до Среднего Поволжья и Южного Урала.